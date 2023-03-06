Суд в Белоруссии приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Минске приговорил заочно бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Прокурор требовал для нее 19 лет лишения свободы.

Оппозиционного активиста Павла Латушко суд приговорил заочно к 18 годам колонии, обвинение ранее требовало для него 19 лет заключения.