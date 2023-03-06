Суд в Белоруссии приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Суд в Минске приговорил заочно бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Прокурор требовал для нее 19 лет лишения свободы.

Оппозиционного активиста Павла Латушко суд приговорил заочно к 18 годам колонии, обвинение ранее требовало для него 19 лет заключения.

В Белоруссии начался новый суд над оппозиционером Тихановским

Оппозиционеров обвиняют в Белоруссии по нескольким статьям, в том числе в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.

Фигуранты дела сейчас находятся за пределами Белоруссии.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году. По официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская – около 10%. Это спровоцировало массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. Они продолжались в течение нескольких месяцев и жестко подавлялись силовиками.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСветлана Тихановская
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