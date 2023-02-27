Белорусского оппозиционера Тихановского признали виновным в ещё одном преступлении
27 февраля 202317:55
Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского признали виновным в злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
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27 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru