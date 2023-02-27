Белорусского оппозиционера Тихановского признали виновным в ещё одном преступлении

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского признали виновным в злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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ФОТО: vk.com/kompasprod
ТЕГИ:ПреступленияБелоруссияОппозицияСветлана Тихановская
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