В Белоруссии начался новый суд над оппозиционером Тихановским

Суд города Жодино в Минской области начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении оппозиционера Сергея Тихановского. Сейчас его обвиняют в неповиновении администрации исправительного учреждения, передает ТАСС. На данный момент оппозиционер отбывает 18-летний срок по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии в 2020 году.

Названы потенциальные лидеры Белоруссии после Лукашенко

Тихановского арестовали во время президентской кампании 2020 года, приговор в отношении него вынесли в декабре 2021-го. В августе прошлого года его перевели на три года на «тюремный режим», самый строгий из существующих. Следствие настаивает, что политик «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения». На него возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сергей Тихановский в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. После этого свои документы в ЦИК подала его супруга Светлана, а он возглавил её инициативную группу.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своём Telegram-канале ранее заявляла, что приговор её мужу Сергею является незаконным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com/kompasprod
ТЕГИ:СудыОппозицияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры