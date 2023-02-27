Прокурор попросил заочно назначить Тихановской 19 лет колонии

Государственный обвинитель на процессе по делу представителей координационного совета белорусской оппозиции попросил Минский городской суд заочно назначить экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской 19 лет лишения свободы, передаёт БелТА.

В Белоруссии начался новый суд над оппозиционером Тихановским

Отмечается, что такой же срок заключения сторона обвинения запросила для оппозиционного активиста Павла Латушко. Для других представителей координационного совета, а именно Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, гособвинение попросило по 12 лет колонии.

Кроме того, прокурор попросил оштрафовать Тихановскую на 37 тысяч белорусских рублей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияОбвинениеБелоруссияСветлана Тихановская
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