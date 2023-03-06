Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за приговора Тихановской

Евросоюз должен ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии за вынесенный заочно приговор экс-кандидату на пост президента страны Светлане Тихановской и другим оппозиционерам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

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По его словам, польские власти уже обратились к руководству Евросоюза с просьбой ввести против Минска экономические ограничения, аналогичные санкциям против России.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий... призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах на территории Белоруссии», - отметил Мюллер, добавив, что речь идёт, в том числе, о прокурорах и судьях.

Ранее суд в Минске приговорил заочно бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам колонии, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияСанкции ЕСБелоруссияПольшаСветлана Тихановская
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