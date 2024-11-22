Лукашенко пообещал отключить интернет в случае новых беспорядков в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии в августе 2020 года практически всегда отключали с его разрешения. Об этом сообщает БелТА.
На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля он отметил, что все призывы к протестам тогда шли через интернет и «из Польши прежде всего».
Лукашенко подчеркнул, что четыре года назад он «выбирал лучшее из худшего» и интернет в итоге временно отключался ради сохранения страны.
«Если это повторится, отключим вообще», - пообещал белорусский лидер, отвечая на вопрос об отключении интернета на период выборов.
Ранее Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты на выборах в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: ВС РФ проработают системы оповещения Украины о новых ударах
- СМИ: НАТО 26 ноября организует экстренное заседание после применения РФ «Орешника»
- Борисов заявил, что орбиту МКС приходится корректировать 16-20 раз в год
- Песков: Россия примет контрмеры в ответ на санкции против Газпромбанка
- «Роскосмос»: Прототип ядерного буксира «Зевс» появится в 2030 году
- Лукашенко пообещал отключить интернет в случае новых беспорядков в Белоруссии
- Зеленский своим указом лишил Киркорова и Крутого звания Народный артист Украины
- Пьяный водитель эвакуатора гонял по встречной в Москве
- В РАН призвали расширить предложение для замедления инфляции
- Психолог Шойгу рассказала, как помочь человеку пережить новость о потере близкого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru