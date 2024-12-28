Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за протесты в Белоруссии
Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии. Речь идёт об участниках протестов после выборов в августе 2020 года.
Как уточнили в администрации главы республики, все помилованные направили соответствующие ходатайства и выразили раскаяние в содеянном. Среди них – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, десять осужденных имеют детей, передает RT.
МВД Белоруссии организует контроль за помилованными после освобождения. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в предыдущий раз Лукашенко помиловал около 30 осужденных за те же правонарушения. Кроме того, несколько групп заключенных были помилованы ранее.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил Лукашенко. Оппозиция и просты граждане сочли результаты сфальсифицированными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru