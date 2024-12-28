Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за протесты в Белоруссии

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии. Речь идёт об участниках протестов после выборов в августе 2020 года.

Как уточнили в администрации главы республики, все помилованные направили соответствующие ходатайства и выразили раскаяние в содеянном. Среди них – 11 женщин, 14 человек имеют хронические заболевания, десять осужденных имеют детей, передает RT.