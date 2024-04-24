Лукашенко: НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию
В НАТО на фоне протестов оппозиции в 2020 году готовились к военной интервенции в Белоруссию. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, он указал, что в то время «со всех сторон света» следили за событиями в Белоруссии и думали, чем же всё закончится.
«А в НАТО уже «потирали руки» и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг», - отметил белорусский лидер.
Он добавил, что «потерять страну» не позволили «стойкость и мужество истинных патриотов».
Ранее Лукашенко пригрозил Украине жёстким ответом на попытки ударов по объектам инфраструктуры в Белоруссии, сообщает RT.
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