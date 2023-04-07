Оппонента Лукашенко на выборах приговорили к 17 годам колонии

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало получил заочно 17 лет колонии усиленного режима, сообщает БЕЛТА.

Фигурант признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса. В частности, по статье за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в коррупции.

Цепкало находится в розыске. В 2020 году он был одним из конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах. Белорусские власти пытались экстрадировать Цепкало из Латвии.

Ранее суд в Минске приговорил заочно бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Прокурор требовал для нее 19 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

