Экс-генпрокурор: Новый приговор справедливости делу Устинова не добавил
Валентин Степанков заявил НСН, что не исключает, что на решение суда повлияли слова о справедливом наказании для актёра Виктора Золотова.
Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно.
«Назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — постановила судья Елена Иванова.
Называть решение суда торжеством правосудия в стране наотрез отказался в эфире НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков. Он указал на явные признаки в деле актёра, которые говорили об отсутствии его вины и соответственно несправедливости вынесения обвинительного приговора.
«Удручает не то, какую меру наказания определили, потому что явно, что требования прокурора о шести годах (изначально гособвинение столько просило для Устинова — прим. НСН) — это какое-то людоедское представление о мере наказания и тяжести содеянного извращённого человека, которому, наверное, нельзя работать в прокуратуре. Если это не была конкретная команда вышестоящего начальника. Суд, который показал себя абсолютно беспринципным в отказе оценки доказательств, которые предъявлялись. Удручает другое, что при более детальном рассмотрении видеозаписи [задержания Устинова] у меня не создалось впечатления, что с его стороны было оказано сопротивление. [Не ясна] причина, почему вдруг с такой активностью несколько росгвардейцев набросились на человека, повалили его, применяли дубинки, и в этой возне не понятно, кто и как получил повреждения. Всё это, на мой взгляд, не образует состава преступления, за которое его осудили. Поэтому то, что приговор изменили, это, конечно, дань и общественному мнению, которое возмутилось этим суровым и несправедливым приговором. Сегодня, я думаю, что в общественном сознании останется, что этот, новый приговор не суровый, но справедливости новое решение суда этой ситуации не добавило», — подчеркнул Степанков.
Кроме того, он подметил любопытное стечение обстоятельств — год условно, именно такой приговор назвал справедливым для артиста 19 сентября глава Росгвардии, сотрудник которой выступал пострадавшим в деле, Виктор Золотов. Возможно, суд руководствовался этим «указанием», вынося новый приговор.
«Можно ещё и усмехнуться: где-то неделю назад руководитель Росгвардии сказал о той мере наказания, которую он бы определил Устинову. Как видим, суд, возможно, тоже слышал это выступление и положил его в основу изменённого приговора по актёру. Вся эта ситуация вызывает гнетущее впечатление: некачественное расследование, манипуляция судебными решениями, абсолютно заказная жестокость со стороны прокуратуры. И если всё это в совокупности соединить, последнее решение суда у меня никакого ощущения, что правосудие восторжествовало, и что это станет аксиомой торжества законности, не создало», — подытожил экс-генпрокурор.
В заключение он выразил уверенность, что защита Устинова станет обжаловать приговор, однако отказался давать оценку шансам на успех этого предприятия.
Напомним, актёр Павел Устинов был задержан на Пушкинской площади 3 августа. В это время в центре столицы проходил несогласованный митинг. При задержании один из гвардейцев, Александр Лягин, получил травму — вывих левого плеча. 16 сентября Мосгорсуд вынес Устинову приговор — 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Через день театральная общественность начала вступаться за Устинова, требуя справедливости. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании. Позже под общественным давлением до вступления приговора в законную силу Устинов был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
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