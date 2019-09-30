Экс-генпрокурор: Новый приговор справедливости делу Устинова не добавил

30 сентября 201913:55
Алиса Иняхина

Валентин Степанков заявил НСН, что не исключает, что на решение суда повлияли слова о справедливом наказании для актёра Виктора Золотова. 

Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно.

«Назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — постановила судья Елена Иванова.

Называть решение суда торжеством правосудия в стране наотрез отказался в эфире НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков. Он указал на явные признаки в деле актёра, которые говорили об отсутствии его вины и соответственно несправедливости вынесения обвинительного приговора.

Устинов: Свободен, но виновен

«Удручает не то, какую меру наказания определили, потому что явно, что требования прокурора о шести годах (изначально гособвинение столько просило для Устинова — прим. НСН) — это какое-то людоедское представление о мере наказания и тяжести содеянного извращённого человека, которому, наверное, нельзя работать в прокуратуре. Если это не была конкретная команда вышестоящего начальника. Суд, который показал себя абсолютно беспринципным в отказе оценки доказательств, которые предъявлялись. Удручает другое, что при более детальном рассмотрении видеозаписи [задержания Устинова] у меня не создалось впечатления, что с его стороны было оказано сопротивление. [Не ясна] причина, почему вдруг с такой активностью несколько росгвардейцев набросились на человека, повалили его, применяли дубинки, и в этой возне не понятно, кто и как получил повреждения. Всё это, на мой взгляд, не образует состава преступления, за которое его осудили. Поэтому то, что приговор изменили, это, конечно, дань и общественному мнению, которое возмутилось этим суровым и несправедливым приговором. Сегодня, я думаю, что в общественном сознании останется, что этот, новый приговор не суровый, но справедливости новое решение суда этой ситуации не добавило», — подчеркнул Степанков.

Кроме того, он подметил любопытное стечение обстоятельств — год условно, именно такой приговор назвал справедливым для артиста 19 сентября глава Росгвардии, сотрудник которой выступал пострадавшим в деле, Виктор Золотов. Возможно, суд руководствовался этим «указанием», вынося новый приговор.

Год условно, пока дело не развалилось. Золотов пожалел Устинова

«Можно ещё и усмехнуться: где-то неделю назад руководитель Росгвардии сказал о той мере наказания, которую он бы определил Устинову. Как видим, суд, возможно, тоже слышал это выступление и положил его в основу изменённого приговора по актёру. Вся эта ситуация вызывает гнетущее впечатление: некачественное расследование, манипуляция судебными решениями, абсолютно заказная жестокость со стороны прокуратуры. И если всё это в совокупности соединить, последнее решение суда у меня никакого ощущения, что правосудие восторжествовало, и что это станет аксиомой торжества законности, не создало», — подытожил экс-генпрокурор.

В заключение он выразил уверенность, что защита Устинова станет обжаловать приговор, однако отказался давать оценку шансам на успех этого предприятия.

Черный список черных мантий

Напомним, актёр Павел Устинов был задержан на Пушкинской площади 3 августа. В это время в центре столицы проходил несогласованный митинг. При задержании один из гвардейцев, Александр Лягин, получил травму — вывих левого плеча. 16 сентября Мосгорсуд вынес Устинову приговор — 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Через день театральная общественность начала вступаться за Устинова, требуя справедливости. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании. Позже под общественным давлением до вступления приговора в законную силу Устинов был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

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Дело Устинова
ФОТО: РИА Новости // Максим Блинов
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