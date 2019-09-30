Экс-генпрокурор: Новый приговор справедливости делу Устинова не добавил

«Удручает не то, какую меру наказания определили, потому что явно, что требования прокурора о шести годах (изначально гособвинение столько просило для Устинова — прим. НСН) — это какое-то людоедское представление о мере наказания и тяжести содеянного извращённого человека, которому, наверное, нельзя работать в прокуратуре. Если это не была конкретная команда вышестоящего начальника. Суд, который показал себя абсолютно беспринципным в отказе оценки доказательств, которые предъявлялись. Удручает другое, что при более детальном рассмотрении видеозаписи [задержания Устинова] у меня не создалось впечатления, что с его стороны было оказано сопротивление. [Не ясна] причина, почему вдруг с такой активностью несколько росгвардейцев набросились на человека, повалили его, применяли дубинки, и в этой возне не понятно, кто и как получил повреждения. Всё это, на мой взгляд, не образует состава преступления, за которое его осудили. Поэтому то, что приговор изменили, это, конечно, дань и общественному мнению, которое возмутилось этим суровым и несправедливым приговором. Сегодня, я думаю, что в общественном сознании останется, что этот, новый приговор не суровый, но справедливости новое решение суда этой ситуации не добавило», — подчеркнул Степанков.

Кроме того, он подметил любопытное стечение обстоятельств — год условно, именно такой приговор назвал справедливым для артиста 19 сентября глава Росгвардии, сотрудник которой выступал пострадавшим в деле, Виктор Золотов. Возможно, суд руководствовался этим «указанием», вынося новый приговор.