Год условно Устинов получил «по Золотову»

Мосгорсуд приговорил к одному году лишения свободы условно актера Павла Устинова, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы, передал корреспондент "Интерфакса". Категория совершенного Устиновым преступления изменена с тяжкого на средней тяжести - об этом суд апелляционной инстанции просила прокуратура. Устинову назначен испытательный срок - два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Пару недель назад глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что актеру Павлу Устинову достаточно было назначить один год условно: «Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно», - сказал тогда Золотов. Тогда НСН предполагала, что в прогнозах на приговор Мосгорсуда в отношении Устинова прав окажется именно Золотов. Так оно и вышло. На идентичность приговора «рекомендациям» Золотова обратил внимание в эфире НСН и бывший генпрокурор России Валентин Степанков. По его словам, справедливости новое решение суда ситуации не добавило.

«Руководитель Росгвардии сказал о той мере наказания, которую он бы определил Устинову. Как видим, суд, возможно, тоже слышал это выступление и положил его в основу изменённого приговора по актёру. Вся эта ситуация вызывает гнетущее впечатление: некачественное расследование, манипуляция судебными решениями, абсолютно заказная жестокость со стороны прокуратуры. И если всё это в совокупности соединить, последнее решение суда у меня никакого ощущения, что правосудие восторжествовало, и что это станет аксиомой торжества законности, не создало».

После первого приговора Устинову в 3,5 года колонии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что снижение доверия к судебной и следственной системам администрация президента не фиксирует. Нынешний, в год условно, Кремль комментировать не стал. Не потому ли, что второй обвинительный приговор очевидно невиновному человеку девальвирует само понятие правосудия? Особенно с учетом того, как откровенно принимаются «подсказки», каким должно быть судебное решение?

Защита продолжит добиваться оправдания и отмены приговора Павлу Устинову, - заявил адвокат актера Анатолий Кучерена. Сам Павел Устинов продолжает настаивать на своей невиновности. После оглашения приговора он заявил, что «с решением суда не согласен» и «не совершал никакого преступления».

