Павел Устинов раскрыл новые подробности своего задержания

Актер Павел Устинов рассказал подробности своего задержания во время несанкционированного митинга в Москве. Как пишет сайт KP.Ru, задержанный не знал о том, что находится в месте проведения митинга. Устинов рассказал, что подумал, что оказался на какой-то «ярмарке, выставке или концерте».

Актер поделился с изданием, что находился в шоке, поскольку заметил сотрудников правоохранительных органов в последний момент, когда те подошли к нему вплотную. Устинов уточнил, что сразу даже не понял, кто оказался рядом с ним, поскольку у граждан не было нашивок.

«С сaмого первого их движения до сaмого последнего я вообще не осознaвaл, что происходит. Вплоть до того моментa, покa меня не подвели к aвтозaку. И тaм я уже увидел сотрудников полиции, ОМОНa и понял, что меня зaдержaли», - рассказал актер.



