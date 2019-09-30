Мосгорсуд постановил изучить записи задержания актера Устинова

16 сентября Устинов был признан виновным в нанесении травмы сотруднику Росгвардии и приговорен к 3,5 года колонии. В поддержку коллеги публично выступили российские артисты, в самой Москве начались одиночные пикеты с призывами освободить мужчину.

До вступления приговора в законную силу Устинов был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

