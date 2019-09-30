Обвинение просит изменить Устинову наказание на условное

В Мосгорсуде идёт рассмотрение дела актёра Павла Устинова. Как сообщает РИА Новости, обвинение запросило изменить приговор на условный срок с испытанием в четыре года.

«Изменить приговор районного суда и назначить наказание в три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в четыре года, — цитирует RT.

Отмечается, что потерпевший сотрудник ОМОН Александр Лягин согласен с требованием обвинения.

Ранее НСН писала, что Мосгорсуд постановил приобщить к уголовному делу актёра Павла Устинова видеозаписи его задержания сотрудниками Росгвардии.