Обвинение просит изменить Устинову наказание на условное
В Мосгорсуде идёт рассмотрение дела актёра Павла Устинова. Как сообщает РИА Новости, обвинение запросило изменить приговор на условный срок с испытанием в четыре года.
«Изменить приговор районного суда и назначить наказание в три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в четыре года, — цитирует RT.
Отмечается, что потерпевший сотрудник ОМОН Александр Лягин согласен с требованием обвинения.
Ранее НСН писала, что Мосгорсуд постановил приобщить к уголовному делу актёра Павла Устинова видеозаписи его задержания сотрудниками Росгвардии.
Напомним, 16 сентября Устинов был признан виновным в нанесении травмы сотруднику Росгвардии и приговорен к 3,5 года колонии. В поддержку коллеги публично выступили российские артисты, в самой Москве начались одиночные пикеты с призывами освободить мужчину. Как сообщает Москва 24, сам Устинов вины не признавал, он настаивает на том, что 3 августа у него была назначена встреча на Пушкинской, а о митинге он не знал. До вступления приговора в законную силу Устинов был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Подробнее о деле Павла Устинова читайте в сюжете НСН.
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