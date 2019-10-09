Сванидзе: Фигурантов московского дела спасёт только массовый протест

Приговоры, которые были вынесены в отношении участников недавних протестов в Москве, являются несправедливыми и политически мотивированными. Так считают 38% жителей России по данным опроса «Левада-центра».

При этом сообщается. Что 28% россиян вообще ничего не слышали о так называемом московском деле, а 24% опрошенных посчитали приговоры достаточно справедливыми и беспристрастными.

Публицист, член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе заявил НСН, что приговоры судов участникам митингов могут измениться только под давлением общественного мнения.