Сванидзе: Фигурантов московского дела спасёт только массовый протест
Член Совета при президенте РФ по правам человека в эфире НСН заявил, что общественное недовольство в состоянии повлиять на судьбу участников летних протестов в Москве.
Приговоры, которые были вынесены в отношении участников недавних протестов в Москве, являются несправедливыми и политически мотивированными. Так считают 38% жителей России по данным опроса «Левада-центра».
При этом сообщается. Что 28% россиян вообще ничего не слышали о так называемом московском деле, а 24% опрошенных посчитали приговоры достаточно справедливыми и беспристрастными.
Публицист, член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе заявил НСН, что приговоры судов участникам митингов могут измениться только под давлением общественного мнения.
«Общественное мнение может повлиять на развитие московского дела, мы это видим по факту. Здесь даже не нужно гадать. Всякий раз, когда общественное мнение вступалось за того или иного фигуранта это всякий раз кончалось либо изменением срока, либо освобождением. Когда по-настоящему вступались, и это выглядело, как массовое заступничество, всякий раз власть на это реагировала. И всякий раз за властью на это реагировал суд. У нас суд не независимый. Суд у нас провластный. Он один из приводных ремней власти. Поэтому. Когда всласть пугается общественного мнения, пугается массового недовольства, пугается скандала, она, по-видимому, даёт гласное или негласное распоряжение суду и суд смягчает свою позицию», - заявил Сванидзе.
Напомним, ранее после флешмоба, устроенного в соцсетях сторонниками освобождения участников московского дела, Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
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