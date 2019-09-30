Мосгорсуд изменил приговор Устинову
Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно и два года испытательного срока.
Обвинение ранее просило изменить приговор на условный, но с испытательным сроком в четыре года. Защита просила оправдать актёра, указывая на его непричастность к митингу.
Отметим, что потерпевший сотрудник ОМОН Александр Лягин согласен с позицией прокуратуры.
Напомним, Павел Устинов был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти. По версии следствия, он вывихнул плечо сотруднику ОМОН во время задержания на акции протеста 3 августа. Актёр утверждает, что не участвовал в митинге, а ждал знакомого у станции метро Пушкинская. Суд первой инстанции отказал защите актёра в приобщении к делу видеозаписи, на которой видно, что Устинов не сопротивлялся при задержании, а до него стоял, глядя в телефон. В защиту актёра поднялись представители театральной среды, деятели культуры, политики и просто граждане страны. После общественного резонанса он был отпущен на свободу до нового заседания по делу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей