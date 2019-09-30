Мосгорсуд изменил приговор Устинову

Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно и два года испытательного срока.

Обвинение ранее просило изменить приговор на условный, но с испытательным сроком в четыре года. Защита просила оправдать актёра, указывая на его непричастность к митингу.

Отметим, что потерпевший сотрудник ОМОН Александр Лягин согласен с позицией прокуратуры.