Устинов присоединился к пикетам у администрации президента

По данным агентства, пикеты стартовали 18 сентября и с этой даты проходят каждый день. Участники акции стоят у здания администрации на Старой площади в Москве по очереди с плакатом с надписью «Свободу всем». На плакате перечислены все фамилии арестованных людей с митингов летом 2019 года.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Освобождению Устинова из СИЗО поспособствовал последовавший за этим сильный общественный резонанс. В поддержку 24-летнего актера высказались многие известные люди, возмущенные несправедливостью наказания.



