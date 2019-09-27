Устинов присоединился к пикетам у администрации президента
Актер Павел Устинов, освобожденный из СИЗО 20 сентября, стал участником одиночных пикетов у администрации президента в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, пикеты стартовали 18 сентября и с этой даты проходят каждый день. Участники акции стоят у здания администрации на Старой площади в Москве по очереди с плакатом с надписью «Свободу всем». На плакате перечислены все фамилии арестованных людей с митингов летом 2019 года.
Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Освобождению Устинова из СИЗО поспособствовал последовавший за этим сильный общественный резонанс. В поддержку 24-летнего актера высказались многие известные люди, возмущенные несправедливостью наказания.
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