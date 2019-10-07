Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
Нарушений при задержании актёра Павла Устинова на несогласованной акции протеста 3 августа не нашли в Росгвардии. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
По его словам, в ответ на обращение, которое было направлено на имя главы Росгвардии, в ведомстве сообщили, что действия сотрудников ОМОНа (входит в подчинение Росгвардии — прим. НСН) не были противоправными.
Напомним, ОНК обратился к руководителю Росгвардии Виктору Золотову в середине сентября с просьбой проверить сведения о том, что при задержании Устинов был избит четырьмя сотрудниками ОМОНа.
Дело Павла Устинова получило широкую огласку, благодаря общественной поддержке, инициированной театральным сообществом. Актёр получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти. Общественная кампания в защиту Устинова развернулась, когда в сеть попала видеозапись его задержания, в ходе которого он, по версии следствия, вывихнул плечо росгвардейцу. Театральные деятели запустили флешмоб в поддержку коллеги по цеху, к которому присоединились общественники, политики, медийные личности и граждане РФ. После волны поддержки дело пошло на пересмотр, а суд решил отпустить Устинова на свободу под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции. Итогом общественной кампании стало изменение приговора на год условно. Подробнее о деле Устинова читайте в сюжете НСН.
Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор другому фигуранту «московского дела» Даниилу Беглецу, ранее приговоренному к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул полицейского за руку на акции 27 июля в Москве.
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