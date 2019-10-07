Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова

7 октября 201919:18

Нарушений при задержании актёра Павла Устинова на несогласованной акции протеста 3 августа не нашли в Росгвардии. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, в ответ на обращение, которое было направлено на имя главы Росгвардии, в ведомстве сообщили, что действия сотрудников ОМОНа (входит в подчинение Росгвардии — прим. НСН) не были противоправными.

Напомним, ОНК обратился к руководителю Росгвардии Виктору Золотову в середине сентября с просьбой проверить сведения о том, что при задержании Устинов был избит четырьмя сотрудниками ОМОНа.

Приговор Беглецу оставлен без изменений

Дело Павла Устинова получило широкую огласку, благодаря общественной поддержке, инициированной театральным сообществом. Актёр получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти. Общественная кампания в защиту Устинова развернулась, когда в сеть попала видеозапись его задержания, в ходе которого он, по версии следствия, вывихнул плечо росгвардейцу. Театральные деятели запустили флешмоб в поддержку коллеги по цеху, к которому присоединились общественники, политики, медийные личности и граждане РФ. После волны поддержки дело пошло на пересмотр, а суд решил отпустить Устинова на свободу под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции. Итогом общественной кампании стало изменение приговора на год условно. Подробнее о деле Устинова читайте в сюжете НСН.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор другому фигуранту «московского дела» Даниилу Беглецу, ранее приговоренному к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул полицейского за руку на акции 27 июля в Москве.

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ФОТО: РИА Новости // Максим Блинов
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