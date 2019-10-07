Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова

Нарушений при задержании актёра Павла Устинова на несогласованной акции протеста 3 августа не нашли в Росгвардии. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, в ответ на обращение, которое было направлено на имя главы Росгвардии, в ведомстве сообщили, что действия сотрудников ОМОНа (входит в подчинение Росгвардии — прим. НСН) не были противоправными.

Напомним, ОНК обратился к руководителю Росгвардии Виктору Золотову в середине сентября с просьбой проверить сведения о том, что при задержании Устинов был избит четырьмя сотрудниками ОМОНа.