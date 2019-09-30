Сестра Устинова: Будем добиваться полного оправдания брата

30 сентября 201914:25
Алиса Иняхина

Юлия Устинова заявила НСН, что защита осталась не довольна условным сроком, который дал актёру Мосгорсуд. 

Защита актёра Павла Устинова обжалует приговор, вынесенный Мосгорсудом 30 сентября, заявила в эфире НСН сестра актёра Юлия Устинова. По её словам, адвокаты намерены добиваться полного оправдания.

«Я была в суде. Приговором, естественно, мы не довольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи. Поэтому, естественно, будем подавать в инстанцию выше на апелляцию, добиваться полного оправдания. Потому что негоже так, невинного человека отпускать с условным сроком», — заявила Устинова.

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Ранее Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно. Именно такой срок назвал ранее справедливым для артиста глава Росгвардии Виктор Золотов, сотрудник ведомства которого выступал пострадавшей стороной в деле Устинова. Отметим, сам росгвардеец Александр Лягин согласился с гособвинением, требовавшим для актёра замены реального срока в 3,5 года условным с испытательным сроком в четыре года.

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Напомним, дело Устинова стало достоянием общественности после того, как в сеть попала видеозапись его задержания, в ходе которого он, по версии следствия, вывихнул плечо росгвардейцу. Театральные деятели запустили флешмоб в поддержку коллеги по цеху, к которому присоединились общественники, политики, медийные личности и граждане РФ. После волны поддержки дело пошло на пересмотр, а суд решил отпустить Устинова на свободу под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.

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Дело Устинова
ФОТО: РИА Новости // Максим Блинов
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