Сестра Устинова: Будем добиваться полного оправдания брата
Юлия Устинова заявила НСН, что защита осталась не довольна условным сроком, который дал актёру Мосгорсуд.
Защита актёра Павла Устинова обжалует приговор, вынесенный Мосгорсудом 30 сентября, заявила в эфире НСН сестра актёра Юлия Устинова. По её словам, адвокаты намерены добиваться полного оправдания.
«Я была в суде. Приговором, естественно, мы не довольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи. Поэтому, естественно, будем подавать в инстанцию выше на апелляцию, добиваться полного оправдания. Потому что негоже так, невинного человека отпускать с условным сроком», — заявила Устинова.
Ранее Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову, приговорённому ранее к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, на один год условно. Именно такой срок назвал ранее справедливым для артиста глава Росгвардии Виктор Золотов, сотрудник ведомства которого выступал пострадавшей стороной в деле Устинова. Отметим, сам росгвардеец Александр Лягин согласился с гособвинением, требовавшим для актёра замены реального срока в 3,5 года условным с испытательным сроком в четыре года.
Напомним, дело Устинова стало достоянием общественности после того, как в сеть попала видеозапись его задержания, в ходе которого он, по версии следствия, вывихнул плечо росгвардейцу. Театральные деятели запустили флешмоб в поддержку коллеги по цеху, к которому присоединились общественники, политики, медийные личности и граждане РФ. После волны поддержки дело пошло на пересмотр, а суд решил отпустить Устинова на свободу под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.
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