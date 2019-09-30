Сестра Устинова: Будем добиваться полного оправдания брата

Защита актёра Павла Устинова обжалует приговор, вынесенный Мосгорсудом 30 сентября, заявила в эфире НСН сестра актёра Юлия Устинова. По её словам, адвокаты намерены добиваться полного оправдания.

«Я была в суде. Приговором, естественно, мы не довольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи. Поэтому, естественно, будем подавать в инстанцию выше на апелляцию, добиваться полного оправдания. Потому что негоже так, невинного человека отпускать с условным сроком», — заявила Устинова.