Павел Устинов: СМИ защитили меня от жестокости суда
Осужденный по "московскому делу" на год условно актер рассказал НСН, зачем нужно освещать деятельность судей.
Совет судей РФ опроверг намерение вводить наказание для СМИ за «дискредитацию судебной власти» и «давление на суд». Об этом РАПСИ заявил глава Совета судей Виктор Момотов. По его словам, такие идеи высказывались некоторыми экспертами в качестве предложений, однако были отвергнуты Советом и «в принятый сегодня окончательный документ эти предложения не вошли».
Ранее «Ведомости» сообщили, что в новой концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, подготовленной Советом судей, предлагается наказывать СМИ и журналистов за «тенденциозное освещение процессов».
В окончательный вариант концепции информационной политики судебной системы, которая сегодня была обнародована на сайте Совета судей, вошли всего две рекомендации по взаимодействию со СМИ. Обе они касаются организации деятельности пресс-служб судов.
Напомним, с лета идут процессы по так называемому «московскому делу». В них фигурируют участники протестных акций против недопуска независимых кандидатов на муниципальные выборы. Особый резонанс получило дело актера Павла Устинова, который получил год условно, хотя вообще никак не был связан с оппозиционной деятельностью.
Пристальное внимание общественности и СМИ к этому процессу было вызвано еще и личностью судьи, который его вел. Это был судья Тверского районного суда Алексей Криворучко, известный тем, что вынес более 600 обвинительных приговоров и ни одного оправдательного. Он попал в поле зрения масс-медиа еще в 2009 году, когда санкционировал продление ареста аудитору Сергею Магнитскому, который вскоре скончался в СИЗО. После этого Криворучко стал одним из персонажей спектакля московского Театра.doc, посвященного смерти Магнитского.
В сентябре 2019 года Криворучко приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии по делу «о вывихнутом плече омоновца». Тогда в интернете широко разошлось видео, на котором видно, что Устинов никакого сопротивления при аресте не оказывал, однако Криворучко смотреть его отказался. Лишь после апелляции адвокатов Устинова Мосгорсуд изменил приговор на год условного срока.
Павел Устинов рассказал НСН, что было бы, если бы СМИ не освещали его процесс.
«Я вышел, потому что СМИ освещали мой процесс. Иначе никто бы и не знал, не было бы такой поддержки. Был бы жесткий приговор, реальный срок»
, - сказал он.
По словам Устинова, в его случае СМИ выполнили функцию общественного контроля, той самой «четвертой власти», которой они и должны быть в цивилизованном обществе.
Напомним, накануне с последним словом в суде выступил еще один фигурант «московского дела», 21-летний студент Высшей школы экономики и блогер Егор Жуков. По его словам, российское государство лишает своих граждан жизненных перспектив. Прокуратура потребовала приговорить Жукова к четырем годам колонии по обвинению в экстремизме, который обвинение выявило в его видеороликах. Всего по «московского делу» осуждены семь человек, в отношении 15 ведется следствие.
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