Павел Устинов: СМИ защитили меня от жестокости суда

Совет судей РФ опроверг намерение вводить наказание для СМИ за «дискредитацию судебной власти» и «давление на суд». Об этом РАПСИ заявил глава Совета судей Виктор Момотов. По его словам, такие идеи высказывались некоторыми экспертами в качестве предложений, однако были отвергнуты Советом и «в принятый сегодня окончательный документ эти предложения не вошли».

Ранее «Ведомости» сообщили, что в новой концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, подготовленной Советом судей, предлагается наказывать СМИ и журналистов за «тенденциозное освещение процессов».

В окончательный вариант концепции информационной политики судебной системы, которая сегодня была обнародована на сайте Совета судей, вошли всего две рекомендации по взаимодействию со СМИ. Обе они касаются организации деятельности пресс-служб судов.