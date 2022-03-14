Пожар в Нотр-Дам
Нотр-Дам — не Военторг. Бог даст, восстановят16 апреля 20:00
Собор Парижской Богоматери сгубила реставрация16 апреля 09:26
Новости за ночь: Пожар в Нотр-Даме потушен16 апреля 07:35
15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. В результате возгорания выгорела часть внутренних помещений, полностью сгорел шпиль собора. Причины возгорания в настоящее время не установлены.
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14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru