В 2027 году снизится покупательная способность маткапитала

На выплату можно будет купить около 4,9 кв. м жилья на вторичном рынке в 40 крупных городах. Если выплата предусмотрена на второго ребенка, то удастся приобрести 6,5 кв. м жилья, что ниже на 4,4% год к году. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи выплата на первого ребенка позволит купить 1,8–2,7 кв. м жилья в предстоящем году, в Новокузнецке — 8,2 кв. м. Только в шести из 40 городов индексация позволит увеличить площадь приобретенного жилья — Краснодар, Ростов-на-Дону и Тюмень, так как вторичное жилье там подорожало минимально.

Годовой рост цен на вторичную недвижимость в крупных городах вдвое превысил размер индексации маткапитала и составил 12%. По словам экспертов, из-за снижения покупательной способности маткапитала доля граждан, которые направляют его на покупку жилья, будет сокращаться.

Материнский капитал сам по себе не решит квартирный вопрос, однако знание «социальной шпаргалки» поможет родителям оплатить за счет государства половину стоимости жилья, заявила в интервью НСН председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

