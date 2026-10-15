«Время уйти!»: Кто отключает Украину от Starlink
Американская спутниковая система Starlink начала сбоить на Украине, а ее основатель Илон Маск заявил, что Зеленскому пора уходить с поста президента.
Спутниковая система Starlink компании SpaceX предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для проведения наступательных военных операций. Так на жалобы и недовольство украинской стороны отреагировал в соцсети X основатель компании Илон Маск. Он также напомнил, что Starlink — коммерческий сервис, принадлежащий SpaceX, поэтому должен использоваться в гражданских или защитных целях.
Напомним, что ранее в ВСУ сообщили, что не получили своевременных данных о запуске баллистических ракет со стороны России. Это произошло после того, как Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным наземным оружием по объектам украинского ВПК и железнодорожной инфраструктуре.
Помимо прочего, глава SpaceX прокомментировал публикацию пользователя X о том, что главный страх Зеленского — «завершение войны и проведение президентских выборов». В связи с этим Маск написал, что «бойня продолжится» а «Зеленскому время уйти».
Сам Зеленский никуда уходить не планирует. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, что не собирается уходить в отставку, а «эта война является его личной ответственностью». Об этом он сообщил после призыва американского президента провести выборы на Украине.
«Некоторые влиятельные люди» хотят его ухода, признал также Зеленский, обвинив Илона Маска в «безумном» и намеренном ограничении работы Starlink.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СО STARLINK
На днях украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Украина осталась без партнерских разведданных по баллистике. Однако тогда глава МИД Украины попытался сгладить ситуацию и заверил, что обмен информацией с США продолжается, а задержка связана с техническими особенностями примененного Россией вооружения. При этом внештатный советник Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил, что SpaceX ночью действительно ограничила скорость работы Starlink для украинской армии.
На этом фоне издание Telegraph со ссылкой на источники сообщает, что ВСУ были вынуждены отменить часть миссий с применением БПЛА из-за замедления Starlink. Как уточняют авторы статьи, это напрямую сказывается на управлении дронами, которые ориентируются на Starlink во время полета. Из-за сбоев значительная часть украинских дронов становится уязвимой для российских военных.
Также отмечается, что ситуация со Starlink ограничила возможности Киева наносить удары средней дальности и использовать беспилотники-перехватчики.
При этом, как пишет Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников, доступ Украины к спутниковой связи ограничили без предварительного уведомления, что вызвало опасения и волнения у украинской стороны. Однако агентство отмечает, что представители разведки США предупреждали посольство Украины в Вашингтоне о возможном полном прекращении передачи разведывательной информации. При этом один из собеседников Bloomberg отметил, что часть разведданных США по-прежнему передается Киеву.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
В России также отреагировали на конфуз со Starlink на Украине. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти технологии предпочтительнее не использовать в военных целях. При этом в Кремле призвали дождаться «более-менее осязаемой информации» от самих США по поводу этой ситуации, так как данные об ограничениях на передачу разведданных и предупреждений о ракетных пусках противоречат заявлениям Штатов о продолжении помощи Украине.
Ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко в свою очередь заявил НСН, что это метод давления главы США Дональда Трампа на руководство Украины. Причем Трамп решил сделать это очень хитро.
«Есть основания полагать, что сейчас Дональд Трамп начинает давить на руководство Украины при помощи тех же самых разведданных. Украинские политики откровенно хамски относятся к заявлениям Трампа... Это все преднамеренно…Здесь нужно отдать должное хитрости США: они полностью не прекратили поставки, а просто их замедлили. По сути, эти разведданные приходят тогда, когда уже прилетают баллистические ракеты по Киеву и другим областям Украины. Получается, что Трампа сложно обвинить в том, что он якобы не поставляет разведданные Украине, но он сделал так, что очень нужные для украинского ПВО данные, оказываются уже просроченными», — указал он.
При этом он подчеркнул, что Трампу нет смысла полностью лишать Украину разведданных, чтобы не подвергать сильной критике личность Дональда Трампа.
«…полностью лишать Украину данных ему не выгодно, потому что это вызовет массу негодования, и будут основания для обвинения в отношении Трампа, у которого сейчас не такое завидное положение. Он же весь в избирательном процессе. Более того, его сейчас клюют оппоненты со всех сторон», — добавил Марочко.
Напомним, что ранее Трамп говорил, что российский президент Владимир Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Зеленский.
«Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский. Мы должны сделать так, чтобы и у Зеленского появилось желание заключить сделку», — сказал он.
Также он отметил, что украинскому лидеру сейчас «следует сфокусироваться на заключении сделки, а не на разговорах об этом». Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в понедельник, 12 октября.
ЗА ОТКАЗ ОТ ЭНЕРГОПЕРЕМИРИЯ?
При этом, как пишет Axios, американские власти не имеют отношения к ограничению работы спутниковой системы Starlink на Украине. По данным издания, высшие советники Зеленского связались с коллегами из американской администрации, а также с ЦРУ и Пентагоном, и уточнили, принималось ли решение об отключении сервисов Starlink. Был получен ответ, что чиновники в США не контролируют SpaceX, которой принадлежат спутники.
По данным Axios, ограничения в передаче разведданных стали попыткой SpaceX вынудить Украину принять требование Трампа отказаться от ударов по НПЗ России. Ранее, 11 октября, Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети Truth Social, где радостно написал, что Россия и Украина договорились об «энергетическом перемирии».
«С настоящего момента в войне между Россией и Украиной наступает энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — заявил он. Это произошло после того, как Путин и Трамп провели телефонный разговор, который Трамп охарактеризовал как очень успешный. Тогда, в частности, лидеры договорились, что Россия скоро поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки.
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