Спутниковая система Starlink компании SpaceX предназначена для гражданских и оборонительных задач, а не для проведения наступательных военных операций. Так на жалобы и недовольство украинской стороны отреагировал в соцсети X основатель компании Илон Маск. Он также напомнил, что Starlink — коммерческий сервис, принадлежащий SpaceX, поэтому должен использоваться в гражданских или защитных целях.

Напомним, что ранее в ВСУ сообщили, что не получили своевременных данных о запуске баллистических ракет со стороны России. Это произошло после того, как Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным наземным оружием по объектам украинского ВПК и железнодорожной инфраструктуре.

Помимо прочего, глава SpaceX прокомментировал публикацию пользователя X о том, что главный страх Зеленского — «завершение войны и проведение президентских выборов». В связи с этим Маск написал, что «бойня продолжится» а «Зеленскому время уйти».

Сам Зеленский никуда уходить не планирует. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, что не собирается уходить в отставку, а «эта война является его личной ответственностью». Об этом он сообщил после призыва американского президента провести выборы на Украине.

«Некоторые влиятельные люди» хотят его ухода, признал также Зеленский, обвинив Илона Маска в «безумном» и намеренном ограничении работы Starlink.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО STARLINK

На днях украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Украина осталась без партнерских разведданных по баллистике. Однако тогда глава МИД Украины попытался сгладить ситуацию и заверил, что обмен информацией с США продолжается, а задержка связана с техническими особенностями примененного Россией вооружения. При этом внештатный советник Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил, что SpaceX ночью действительно ограничила скорость работы Starlink для украинской армии.