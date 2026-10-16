Мировое время отвяжут от вращения Земли с 2027 года

Она использовалась для синхронизации всемирного координированного времени с вращением Земли. Голосование прошло после 30 лет дебатов на Генеральной конференции по мерам и весам в Версале. Изменения вступят в силу 20 мая 2027 года, во Всемирный день метрологии.

Вместо високосной секунды введут так называемый високосный час, который будут добавлять гораздо реже. Всемирное координированное время является основным стандартом, по которому работают компьютеры, телефоны, системы навигации и спутники. Это среднее показание атомных часов по всему миру. С 1972 года к нему добавили 27 високосных секунд, чтобы компенсировать небольшое замедление вращения Земли.

Эксперты считают, что високосный час может понадобиться не раньше чем через 1 тысячу лет. Для большинства жителей Земли изменения останутся незаметными. Отмечается, что переход на непрерывную шкалу времени упростит работу цифровых систем и снизит риск сбоев.

Ранее в Китае создали сверхточные атомные часы. Их можно брать в зоны боевых конфликтов, и они могут изменить будущее военных действий. Специалисты создали часы из цезия высотой почти 1,5 метра и «размером примерно с холодильник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

