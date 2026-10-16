АдГ: Помощь Запада бесполезна, поскольку Украина уже проиграла
Помощь западных стран в адрес Киева не имеет значения, поскольку Украина уже проиграла, сообщила The Economist сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
По ее словам, Украина слишком мала. Германия должна «надавить на Зеленского, чтобы прекратить кровопролитие», — заявила политик. Вайдель указала, что Берлину сейчас следует взять пример с президента США Дональда Трампа и его политики «Америка превыше всего». Отмечается, что ФРГ также было бы выгодно заключить свою дизельную сделку с Россией.
Ранее лидер «АдГ» заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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