АдГ: Помощь Запада бесполезна, поскольку Украина уже проиграла

Помощь западных стран в адрес Киева не имеет значения, поскольку Украина уже проиграла, сообщила The Economist сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

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По ее словам, Украина слишком мала. Германия должна «надавить на Зеленского, чтобы прекратить кровопролитие», — заявила политик. Вайдель указала, что Берлину сейчас следует взять пример с президента США Дональда Трампа и его политики «Америка превыше всего». Отмечается, что ФРГ также было бы выгодно заключить свою дизельную сделку с Россией.

Ранее лидер «АдГ» заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Michael Probst / AP
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