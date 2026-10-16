По ее словам, Украина слишком мала. Германия должна «надавить на Зеленского, чтобы прекратить кровопролитие», — заявила политик. Вайдель указала, что Берлину сейчас следует взять пример с президента США Дональда Трампа и его политики «Америка превыше всего». Отмечается, что ФРГ также было бы выгодно заключить свою дизельную сделку с Россией.

Ранее лидер «АдГ» заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

