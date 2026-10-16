Путин: Пенсионные накопления граждан должны быть «железобетонно» защищены
Средства граждан России при привлечении на фондовый рынок должны быть надежно защищены, а в пенсионных фондах это должно быть сделано «железобетонно», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Его заявление прозвучало на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». «Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, они должны быть надежно защищены», - указал глава государства. Он особо отметил пенсионные фонды, где «должно быть все железобетонно гарантировано».
При переходе из Соцфонда в НПФ надо обязательно дождаться периода зачисления средств на счет, иначе инвестиционный доход будет потерян. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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