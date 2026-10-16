Путин: Пенсионные накопления граждан должны быть «железобетонно» защищены

Его заявление прозвучало на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». «Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, они должны быть надежно защищены», - указал глава государства. Он особо отметил пенсионные фонды, где «должно быть все железобетонно гарантировано».

При переходе из Соцфонда в НПФ надо обязательно дождаться периода зачисления средств на счет, иначе инвестиционный доход будет потерян. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

