Глава МИД Словакии Бланар: поставки энергоресурсов из России нечем заменить

Дипломат подчеркнул, что союзники из Евросоюза, США или Ближнего Востока не могут компенсировать дефицит или проблемы с доставкой газа, нефти и ядерного топлива из РФ.



Бланар добавил, что Словакия будет вести переговоры о поставках необходимых энергоресурсов из России, если не сможет получать их в достаточном объеме из других источников по приемлемой цене.



Ранее Братислава и Будапешт хотели обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ.



