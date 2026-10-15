Глава МИД Словакии Бланар: поставки энергоресурсов из России нечем заменить

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республике нечем будет заменить поставки энергоресурсов из России. По его словам, Братислава не собирается отказываться от переговоров с Москвой в этом направлении, сообщает местное агентство TASR.

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Дипломат подчеркнул, что союзники из Евросоюза, США или Ближнего Востока не могут компенсировать дефицит или проблемы с доставкой газа, нефти и ядерного топлива из РФ.

Бланар добавил, что Словакия будет вести переговоры о поставках необходимых энергоресурсов из России, если не сможет получать их в достаточном объеме из других источников по приемлемой цене.

Ранее Братислава и Будапешт хотели обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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