СМИ: Белый дом сообщил о непричастности к ограничению работы Starlink на Украине

Американские власти не имеют отношения к ограничению работы спутниковой системы Starlink на Украине, сообщает Axios.

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По данным издания, высшие советники президента Украины Владимира Зеленского связались с коллегами администрации США, а также с ЦРУ и Пентагоном, с вопросом, принималось ли решение об отключении сервисов Starlink. Чиновники в США ответили, что они не контролируют SpaceX, которой принадлежат спутники.

Ограничения стали попыткой SpaceX вынудить Украину принять требование президента США Дональда Трампа отказаться от ударов по НПЗ России, отмечает издание.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что не имеет отношения к ограничениям Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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