Трамп призвал расстреливать за утечки секретной информации
Лидер США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Аризона заявил, что тем, кто допускает утечки секретной информации, «место в тюрьме до конца жизни».
«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать»,— сказал глава государства. Трамп отметил, что в начале военной операции Вашингтона против Ирана США направили свои бомбардировщики в регион, однако Тегеран был готов к атаке из-за утечки данных.
Ранее Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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