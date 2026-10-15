Трамп призвал расстреливать за утечки секретной информации

Лидер США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Аризона заявил, что тем, кто допускает утечки секретной информации, «место в тюрьме до конца жизни».

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«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать»,— сказал глава государства. Трамп отметил, что в начале военной операции Вашингтона против Ирана США направили свои бомбардировщики в регион, однако Тегеран был готов к атаке из-за утечки данных.

Ранее Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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