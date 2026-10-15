Трамп призвал расстреливать за утечки секретной информации

«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать»,— сказал глава государства. Трамп отметил, что в начале военной операции Вашингтона против Ирана США направили свои бомбардировщики в регион, однако Тегеран был готов к атаке из-за утечки данных.

Ранее Трамп заявил, что США «зашли слишком далеко» в убийствах руководителей Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

