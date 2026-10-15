Некоторые российские пенсионеры получат две пенсии в декабре

Это касается россиян, которым выплаты обычно перечисляют в первые числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь; в конце декабря — страховую пенсию за январь.

Пенсию за январь перечислят досрочно в конце декабря из-за продолжительных выходных и новогодних праздников. Для получения выплаты заранее подавать заявление не требуется.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней - на один меньше, чем в 2026-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

