Некоторые российские пенсионеры получат две пенсии в декабре
Некоторые пенсионеры в России в декабре смогут получить две страховые пенсии: за декабрь и январь, сообщает ТАСС.
Это касается россиян, которым выплаты обычно перечисляют в первые числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь; в конце декабря — страховую пенсию за январь.
Пенсию за январь перечислят досрочно в конце декабря из-за продолжительных выходных и новогодних праздников. Для получения выплаты заранее подавать заявление не требуется.
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