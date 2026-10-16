Путин: Украине стоило подумать о последствиях перед атаками по маркетплейсам

«Противник совершает шаги, которые предусмотреть надо было, но мы считали, что они не додумаются», — указал глава государства. Его заявление прозвучало на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Также, по словам Путина, Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

