Путин: Украине стоило подумать о последствиях перед атаками по маркетплейсам

Киеву стоило задуматься о последствиях перед ударами по российским маркетплейсам и другим объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

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«Противник совершает шаги, которые предусмотреть надо было, но мы считали, что они не додумаются», — указал глава государства. Его заявление прозвучало на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Также, по словам Путина, Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:маркетплейсУкраинаРоссияВладимир Путин

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