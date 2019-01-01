Екатеринбургский избирком отказал противникам храма в сквере в референдуме

Ранее российский политолог Олег Матвейчев в эфире НСН спрогнозировал новые митинги в Екатеринбурге из-за строительства храма.

«Не вижу, что возникла реперная точка, и история закончена. Ничего не закончено. Этой истории уже десять лет. Уверен, появится новое место – оно снова не понравится, снова будут выступающие против, появятся какие-нибудь экологи и прочие. Просто в Екатеринбурге есть политические силы, которые решают свои проблемы за счет подобных конфликтов, есть силы, которые ловят хайп на этой теме и тоже зарабатывают политические очки. Поэтому история будет долгоиграющей», - заявил эксперт.

Напомним, с 13 мая в центре Екатеринбурга проходили акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Через несколько дней Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства путем опроса. После этого городские власти сообщили о начале его подготовке. Между тем, проведенный в Екатеринбурге опрос ВЦИОМ показал, что 74% респондентов считают выбор сквера для строительства храма ошибочным.

