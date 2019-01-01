Соловьёв послал вызвавшего его на дуэль к поварам и психиатрам

Екатеринбургская епархия заявила, что итоги опроса жителей Екатеринбурга по месту строительства Храма Святой Екатерины, проведенного ВЦИОМ, отражают не «действительное положение дел», а «недавнюю перегретость» общества, так как голосование проводилось при «обострении ситуации», когда у сторон не было «возможности представить аргументы». Епархия также отметила, что свое влияние на результаты опроса оказала недостаточная информированность жителей относительно проекта строительства храма. Так, например, не все могли знать, что проект включал в себя благоустройство сквера и городской набережной.

Поддержал эту точку зрения известный телеведущий Владимир Соловьев, ранее назвавший протестующих против строительства храма «наследниками бесов». В эфире НСН тележурналист объяснил, почему опрос ВЦИОМ мог не показать истинной картины.

«Опрос ВЦИОМ показал, что только 18% [жителей] против храма в Екатеринбурге. Это очень важный момент! Это значит, что бесовское в подавляющем меньшинстве. Где строить храм до этого определяли городские власти. Они предложили это место. Это было не первое место и не лучшее место. Девять лет выбирали место. Было предложено сначала установить на историческом месте — отказались, потом было предложено на воде построить — отказались. И был предложен этот сквер. Кто его предложил? Какая администрация? Слушания были проведены, все решения были получены, поэтому кто в этом виноват, что теперь ряд горожан недовольны тем, чтобы храм был в этом месте? И слышали только одну сторону противников. Сторону тех людей, которые выступали за храм, которые говорили, что это не будет храм вместо сквера, потому что количество деревьев будет увеличено, то есть сквер будет сохранен, их же и не слышали. Епархия говорит, что да, ВЦИОМ показал температуру в этой точке, но эта температура не есть нормальная температура. Это когда перегрето, и перегрето одной стороной», — заявил Владимир Соловьёв.

Стоит отметить, что местные власти опрос ВЦИОМ к сведению приняли. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что его результаты дали основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для возведения храма. Строительство остановили, и администрация Екатеринбурга стала собирать предложения горожан по новому месту для храма, после чего планируется провести опрос жителей города. Однако у Владимира Соловьёва возникли сомнения, что храм вообще будет построен.

«Я не знаю, будет ли построен храм. Я знаю, что когда построили Ельцин-центр, никто никого не спрашивал, и никакие “навальнята” никакие акции протеста не проводили. Их тогда все устраивало. Хотя размер строений - мама не горюй. Надо просто реально понимать суть происходящего и смотреть на два шага вперед», — сказал он.