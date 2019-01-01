В РПЦ одобрили применение дубинки к протестующим в Екатеринбурге
Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН назвал смешным протест против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл параллель между несанкционированными акциями против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего русского царя Николая II. По словам митрополита, сегодня перед Церковью встал вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». «Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал он.
Согласился с таким сравнением и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН.
«Разумеется, тот дух, который владеет организаторами и некоторыми последователями этих акций, из того же источника, что и те, которые привели к гибели и к дичайшим репрессиям. Практически к физическому уничтожению всех священников. Десятки тысяч людей. Просто люди не знают этой истории, они же в школе не проходили. Поэтому у них церковь, “попы, попы”, а церковь – это же все мы. Не будь церкви, не будь истории отечества. Церковь – это есть то, что хранит предание народа, его язык, его культуру. Это душа народа, а они хотят, протестуют против этого. Это просто смешно. Как может храм, который занимает по площади 200 метров мешать какому-то парку? Это смешно, он украшает парк», — отметил протоиерей.
В качестве примера Дмитрий Смирнов рассказал, как «создал Версаль» вокруг своих московских храмов.
«Приходит народ, в пруд детки глядят на рыбок, нюхают сирень, любуются сакурами, вечнозелеными растениями, а летом цветами розы. Конечно, раз у нас демократический, тренд то, пожалуйста, соберем, опросим. А опрос показал и [нужно] делать свое дело. Твердо, но спокойно. Но если будут заборы ломать, то и по ребрам можно дать дубинкой, но не сильно», — сказал собеседник НСН.
Протоиерей добавил, что обычно храм является самым красивым зданием в городе, и вспомнил высказывания Патриарха Московский и всея Руси Алексия II.
«Это возможность потрудиться местным архитекторам. Если таких нет, то обычно из центра берут самых лучших. Это всегда вертикаль, украшение города, даже без всякой религии. Не говоря о том, что туда в храм будут ходить 500 человек, может быть тысяча. Как сказал Патриарх Алексий II, чем больше храмов, тем меньше тюрем», — заметил Дмитрий Смирнов.
Напомним, что несогласованные акции протеста против возведения храма Святой Екатерины начались 13 мая, когда место будущей стройки в сквере у Театра драмы было обнесено забором. Протесты длились неделю. Президент РФ Владимир Путин предложил провести среди горожан опрос по этой теме. Согласно данным ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга считают место в сквере неудачным выбором. Теперь городским властям предстоит определиться заново с местом строительства. Собор планируется построить к 300-летию основания Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.
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