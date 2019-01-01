В РПЦ одобрили применение дубинки к протестующим в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл параллель между несанкционированными акциями против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего русского царя Николая II. По словам митрополита, сегодня перед Церковью встал вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». «Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — сказал он.

Согласился с таким сравнением и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН.

«Разумеется, тот дух, который владеет организаторами и некоторыми последователями этих акций, из того же источника, что и те, которые привели к гибели и к дичайшим репрессиям. Практически к физическому уничтожению всех священников. Десятки тысяч людей. Просто люди не знают этой истории, они же в школе не проходили. Поэтому у них церковь, “попы, попы”, а церковь – это же все мы. Не будь церкви, не будь истории отечества. Церковь – это есть то, что хранит предание народа, его язык, его культуру. Это душа народа, а они хотят, протестуют против этого. Это просто смешно. Как может храм, который занимает по площади 200 метров мешать какому-то парку? Это смешно, он украшает парк», — отметил протоиерей.