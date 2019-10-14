Уралприборхрам

Подведены итоги опроса жителей Екатеринбурга о месте для строительства храма Святой Екатерины, вокруг которого было сломано столько копий. По сообщению горизбиркома, большинство принявших участие в опросе высказались за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Ранее в пользу этого же места высказывался митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Всего в опросе, который состоялся накануне, 13 октября, приняли участие почти 97,5 тысяч человек, или 8,98% жителей Екатеринбурга, имеющих право голоса на выборах. Как отмечает «Интерфакс», результаты опроса имеют рекомендательный характер, однако руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров уже заявил, что «власть примет решение граждан как обязательное к исполнению».

К строительству храма Святой Екатерины в столице Урала уже было приступили весной, но тут же вспыхнули протесты против его возведения на изначально выбранном месте. Несколько тысяч жителей города выступили в защиту сквера возле городского драмтеатра, где готовились строить собор, который острословы прозвали «храм-на-драме». Шутки шутками, а неготовность протестующих, с одной стороны, епархии и поначалу местных властей, с другой, вылилась в столкновения и задержания. Протестные выступления продолжались неделю, их участников даже успели назвать «орудием циничных политтехнологов». Но свое слово сказал президент страны, предложивший спросить мнение жителей города. И, пока местные власти готовили опрос, состоявшийся только вчера, свое исследование оперативно провел ВЦИОМ. И оно тогда показало, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма. Мэрия исключила сквер у драмтеатра из опроса, поскольку епархия в итоге отказалась от притязаний на эту площадку.

Как верно заметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, выступая со словами благодарности в адрес пришедших на голосование, «по сути, все участники опроса проголосовали за строительство храма». Именно так. Но не храма, строительство которого «поставило бы крест» на сквере, оказавшемся столь дорогим для горожан, но храма, появление которого на месте заброшенного завода еще и украсит эту часть города. Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Оно будет отмечаться в 2023 году. Бог даст, успеется.



