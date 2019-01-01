Епархия Екатеринбурга объяснила отказ от храма «перегретостью общества»

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге. По данным социологов, 74% екатеринбуржцев считают неудачным выбор площадки в сквере у Театра драмы, 58% высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18% опрошенных заявили о том, что от строительства храма лучше отказаться.

В епархии считают, что негативное отношение к месту строительства «связано с определенной напряженностью» в обществе. По мнению представителей РПЦ, опрос был проведен «во время обострения ситуации» и поэтому он не отражает действительного положения дел и говорит лишь о «перегретости общества», передает РИА Новости. Кроме того, там считают, что жители «недоинформированны» относительно строительства храма.

В епархии выразили надежду, что «главный опрос впереди», передает RT.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о переносе места строительства храма.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера, напоминает РИА ФАН. Президент Владимир Путин предложил властям Екатеринбурга провести опрос жителей.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в пресс-центре НСН заявил, что не склонен доверять данным опросов, и призвал всерьёз задуматься о референдуме.



