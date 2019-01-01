Храм, школа или пивная

Сквер у драмтеатра в центре уральской столицы, ставший местом раздора сторонников и противников возведения собора Святой Екатерины, все-таки включили в список потенциальных площадок, на которых может быть построен храм. Вопреки, кстати, рекомендациям губернатора: Евгений Куйвашев после опроса ВЦИОМ высказывал мнение, что театральный сквер следует исключить из перечня возможных площадок в опросе, который готовят городские власти. Но мэр Екатеринбурга Александр Высокинский настоял на своем, и в список из 48 возможных мест возведения храма, вошел и сквер, вокруг которого совсем недавно бушевали протесты.

Странности в позиции протестующих против строительства храма в сквере усмотрел пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священник Александр Волков, слова которого приводит «Интерфакс», странным считает то, что эти люди не возмущаются строительством магазинов для взрослых и пивных. «Какой человек в здравом уме и в адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви! Почему мы не слышим, что те же люди, которые высказываются против строительства в скверах, так же громко и ясно не возмущаются против открытия пивных и магазинов для взрослых?» - заявил отец Александр. В свою очередь, патриарх Кирилл совсем недавно рассказал, что Церковь строит в среднем по три храма в сутки, построив за десять лет тридцать тысяч храмов.

А сколько России нужно храмов? – задается в этой связи вопросом в редакционной статье «Газета.ру». Подсчеты таковы: сейчас при населении 146,7 млн одна церковь приходится примерно на 3800 человек. Но далеко не все население – православные. К тому же, как отмечает издание, активных верующих, регулярно посещающих церковь и соблюдающих пост, среди населения не более 5-6%. По данным МВД, на Пасху в храмы в этом году пришло 4,3 млн человек по всей стране. То есть в среднем один храм на 111 человек в главный православный праздник.

Еще немного цифр. За последние годы были закрыты свыше 12 тысяч школ, большинство - в сельской местности. Потребность в новых школах по стране - 14 тысяч. За последние десять лет из почти 11 тысяч больниц и других лечебных учреждений осталась половина, темпы закрытия – примерно по одной больнице в день. Храмов, как заявил патриарх, открывают по три в сутки.

На вопрос, что важнее, храм или школа с больницей, правильный ответ, вероятно, «оба».

Но причем тут пивная?

