Металлурги ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма на месте сквера у театра драмы. Согласно опросу ВЦИОМ, 58% жителей Екатеринбурга считают, что собор надо возвести не в сквере, как планировалось, а в другой части города. При этом 75% в принципе считают это место неудачным.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство храма в сквере. Однако мэрия пока не исключает, что вновь включит это место в опросный список. В администрацию уже поступило 7,5 тысяч предложений по вариантам новых площадок.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, как противостояние в Екатеринбурге показало сбой в системе коммуникаций, которого можно было избежать.

