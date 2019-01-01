Храм-на-драме в Екатеринбурге

Металлурги ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

27 мая10:02

Русская медная компания и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), которые выступают основными инвесторами возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, ожидают решения властей и жителей города, а также местной епархии о месте строительства храма. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте РМК.

Отмечается, что после принятия окончательного решения УГМК и РМК рассмотрят обращение епархии о финансировании возведения храма Святой Екатерины.

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Напомним, в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма на месте сквера у театра драмы. Согласно опросу ВЦИОМ, 58% жителей Екатеринбурга считают, что собор надо возвести не в сквере, как планировалось, а в другой части города. При этом 75% в принципе считают это место неудачным.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство храма в сквере. Однако мэрия пока не исключает, что вновь включит это место в опросный список. В администрацию уже поступило 7,5 тысяч предложений по вариантам новых площадок.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, как противостояние в Екатеринбурге показало сбой в системе коммуникаций, которого можно было избежать.

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ФОТО: Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге // РИА Новости // Павел Лисицын
ТЕГИ:Екатеринбург