Протесты против храма подобны расстрелу, или Дубинкой за сломанный забор

Яркое и хлесткое сравнение использовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, говоря о конфликте вокруг строительства храма в уральской столице. Протесты против его возведения он уподобил расстрелу царской семьи: «Сегодня перед церковью – вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых царственных страстотерпцев», – приводятся в сообщении екатеринбургской епархии слова владыки. С 13 мая в центре Екатеринбурга проходили акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Через несколько дней Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства путем опроса. После этого городские власти сообщили о начале его подготовке. Между тем, проведенный на прошлой неделе в Екатеринбурге опрос ВЦИОМ показал, что 74% респондентов считают выбор сквера для строительства храма ошибочным.

Опрос, так опрос, - заметил на это в эфире НСН председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов. Но можно и дубинкой, - предупредил священник.

«Как может храм, который занимает по площади 200 метров, мешать какому-то парку? Это смешно, он украшает парк… Конечно, раз у нас демократический тренд то, пожалуйста, соберем, опросим. А опрос показал и [нужно] делать свое дело. Твердо, но спокойно. Но если будут заборы ломать, то и по ребрам можно дать дубинкой, но не сильно… Как сказал Патриарх Алексий II, чем больше храмов, тем меньше тюрем».

Тему строительства храма в Екатеринбурге затрагивали при встрече Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об отношении участников беседы к идее «по ребрам дубинкой, но не сильно», высказанной главой комиссии при Патриархе по защите семьи, ничего не известно. Как, впрочем, и об отношении к сравнению протестов против стройки с расстрелом царской семьи.

Из тех, кто высказался против строительства храма на месте сквера в опросе ВЦИОМ и тех, кто займет такую же позицию в ходе опроса, который готовят городские власти, подавляющее большинство не против строительства храма в принципе. Части по тем или иным причинам дорог именно этот сквер, часть недовольна той бесцеремонностью, с которой это решение было принято. А вот позиция – храм будет построен в сквере, несмотря ни на что – недовольных может только добавить. Призывы к строительству храма с дубинкой наперевес от представителей церкви, в основе которой лежат терпимость и миролюбие, звучат как-то абсурдно.

