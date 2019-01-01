Тележурналиста Соловьева вызвали на дуэль из-за слов о «наследниках бесов»

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль известного телеведущего Владимира Соловьева. Причиной стало заявление Соловьева о том, что протестующие против строительства храма жители Екатеринбурга – это «наследники бесов».

В своем канале «Человек пельмень» на платформе «Яндекс.Дзен» Кирилл Гурьев написал, что этими словами Соловьев оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «все остальное уважающее себя общество». Журналист предложил Соловьеву самому выбрать формат встречи: «на ринге, на татами, на чем угодно», передает Ura.ru. Он отметил, что ему доставит большое удовольствие «надавать по щам» тележурналисту.

Ранее екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ, согласно которому большинство жителей Екатеринбурга считают неудачным выбор места для строительства храма в сквере у драмтеатра, сообщает RT.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что всей этой ситуации, вызванной строительством храма, можно было избежать.

