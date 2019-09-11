Опрос по строительству «храма на драме» в Екатеринбурге должен пройти в октябре

Опрос по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге планируется провести в октябре 2019 года. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов. По его словам, если делать это позднее, то это затянет решение вопроса, а также вызовет недоверие к самому опросу. Попред также напомнил, что поручения президента надо выполнять.

Дата проведения опроса переносилась уже несколько раз. Первоначально власти Екатеринбурга планировали его на август. В сентябре спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что опрос, предварительно, состоится 12-13 октября.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН назвал противников строительства храма жертвами циничных политтехнологов.



