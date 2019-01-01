«Нашествие-2019» раскрыло туристический потенциал Тверской области

Тверская область в четырнадцатый раз приняла на своей земле крупнейший музыкальный фестиваль России и ближнего зарубежья «Нашествие». Отмечая свое 20-летие «Главное приключение года» не только порадовало фанатов отечественной музыки самым мощным лайн-апом за всю историю фестиваля и десятками развлекательных площадок, но и напомнило сотням тысячам гостей о туристическом потенциале региона.

На территории «Нашествия-2019» успешно работал мобильный информационный центр Министерства туризма Тверской области «Посети Тверскую область». Гости «Нашествия» могли отправиться на теплоходную экскурсию по Волге, познакомиться с уникальным производством знаменитого конаковского фаянса, сыграть в гольф с инструктором или научиться искусству верховой езды.

Кроме того, специалисты информационного центра помогали индивидуальным туристам, которые хотели отправиться в небольшое путешествие самостоятельно. Их обеспечивали путеводителями, картами, контактами гидов-экскурсоводов, и рассказывали о самых интересных туристических объектах и гастрономических брендах региона.

В информационном центре можно было получить карту гостя фестиваля и повторить с ее помощью маршрут «Наш Вояж. Тверские каникулы», по которому ранее проехали ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио».