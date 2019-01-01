«Нашествие-2019» раскрыло туристический потенциал Тверской области
Тверская область в четырнадцатый раз приняла на своей земле крупнейший музыкальный фестиваль России и ближнего зарубежья «Нашествие». Отмечая свое 20-летие «Главное приключение года» не только порадовало фанатов отечественной музыки самым мощным лайн-апом за всю историю фестиваля и десятками развлекательных площадок, но и напомнило сотням тысячам гостей о туристическом потенциале региона.
На территории «Нашествия-2019» успешно работал мобильный информационный центр Министерства туризма Тверской области «Посети Тверскую область». Гости «Нашествия» могли отправиться на теплоходную экскурсию по Волге, познакомиться с уникальным производством знаменитого конаковского фаянса, сыграть в гольф с инструктором или научиться искусству верховой езды.
Кроме того, специалисты информационного центра помогали индивидуальным туристам, которые хотели отправиться в небольшое путешествие самостоятельно. Их обеспечивали путеводителями, картами, контактами гидов-экскурсоводов, и рассказывали о самых интересных туристических объектах и гастрономических брендах региона.
В информационном центре можно было получить карту гостя фестиваля и повторить с ее помощью маршрут «Наш Вояж. Тверские каникулы», по которому ранее проехали ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио».
Также для продвижения туристического потенциала Тверской области на территории «Нашествия-2019» работал ремесленный городок «Тверская ярмарка мастеров», где была широко представлена продукция местных производителей.
Стоит отметить, что в 2018 году Тверская область вошла в «Золотую двадцатку» Национального туристского рейтинга. Туристический портал региона WelcomeTver вошёл в Топ-10 туристических порталов регионов России, а календарь событий Тверской области, куда включено 40 мероприятий, стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В прошлом году регион посетило 1,5 миллиона человек, что на 8 процентов больше, чем годом ранее.
Напомним, что в этом году, по данным правительства Тверской области, фестиваль «Нашествие-2019» посетило около 200 тысяч человек. За их безопасность и комфорт отвечали порядка 4,5 тысяч представителей силовых структур и частных охранных предприятий. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед профильными ведомствами привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения безопасности гостей фестиваля. Помимо военнослужащих Росгвардии, кинологов, сотрудников УГИБДД и представителей ЧОП, к обеспечению безопасности гостей «Нашествия-2019» были привлечены сотрудники ОМОН из восьми российских регионов.
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