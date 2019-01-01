Нашествие - 2019

Реконструктор: Аудитория «Нашествия» стала более трезвой! (ФОТО)

21 июля21:30

Куратор площадки исторической реконструкции рассказал про развлечения, которыми могли воспользоваться их посетители, отметил увеличение трезвой аудитории и меткость девушек.

Куратор площадки исторической реконструкции Александр Шалин в эфире НСН рассказал об особенностях площадки, которые ждали гостей фестиваля на их площадке.

«У меня здесь представлено огромное количество средневековых развлечений: бои в доспехах, стрельба из лука, различные мастер-классы. Стоит отметить, что в этом году средний гость был гораздо трезвее обычного, что необычно, и поражал мишени гораздо точнее. Кстати, в поражении мишеней больше преуспели девушки, нежели молодые люди. А в целом, всем, что предоставляет наша площадка, воспользовались сотни посетителей. Мы этому рады и ждём гостей на следующем, уже 21, "Нашествии"», - заявил он.

ФОТО: НСН Алена Якушова / Дарья Матвеева
ФОТО: НСН Алена Якушова / Дарья Матвеева
ФОТО: НСН Алена Якушова / Дарья Матвеева
ФОТО: НСН Алена Якушова / Дарья Матвеева
ФОТО: НСН - Алена Якушова / Дарья Матвеева
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Ранее НСН сообщала, что на Главном приключении года проводят различные мастер-классы и в целом заботятся о развлечении в том числе даже самых юных посетителей.

Гости «НАШЕСТВИЯ-2019»: От панков до индейцев

Напомним, фестиваль «Нашествие» ежегодно проводится в Тверской области. Ранее продюсер фестиваля Андрей Матвеев в пресс-центре НСН рассказал, что уже через неделю команда начнет работу над подготовкой к фестивалю 2020 года.

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ФОТО: НСН Алена Якушова / Дарья Матвеева
ТЕГИ:Нашествие 2019Фестиваль