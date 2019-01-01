6000 минут музыки и 500 тонн еды: подведены итоги «Нашествия-2019»

20-ый фестиваль «Нашествие» прошел в Большом Завидове в выходные. Четыре дня, с 18 по 21 июля, на трех сценах «Главная», «Наше 2.0» и «УЛЬТРА» 143 музыкальных коллектива исполняли свои песни. В общей сложности музыка играла на «Главном приключении года» 6000 минут. Основной темой крупнейшего в России музыкального «оупен-эйра» стал «Космос», в связи с чем официальным партнером фестиваля стала корпорация «Роскосмос».

НСН выяснила, чем запомнилось «главное событие года» для организаторов, музыкантов и публики.

В «космическом» павильоне гости «Нашествия» могли посетить выставку, посвященную истории космонавтики, а также познакомиться с концепцией российской комплексной программы исследования и освоения Луны. Кроме того, в первый день фестиваля все желающие могли пройти медицинский тест, попробовав свои силы в отборе в отряд космонавтов. Во второй день «Нашествия» состоялась трансляция старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-МС-13» с космодрома «Байконур», а также прошел сеанс связи с Международной космической станцией. Посетители фестиваля исполнили для находящегося на орбите космонавта Алексей Овчинина его любимую песню о космосе — «Трава у дома» группы «Земляне». На Главной сцене вели сеанс связи и комментировали запуск космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Рязанский. В финальный день «Нашествия» посетители приняли участие во флешмобе «Космический смайл» и развернули на поле огромные римские цифры ХХ, символизирующие двадцатилетие фестиваля. Получившуюся инсталляцию смог заснять космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

Генеральный директор компании-организатора «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселёва отметила работу всех служб от безопасности до медицины на фестивале: «Нас оберегает и защищает большое количество силовых структур, в общей сложности более 3 тысяч сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ОМОНа, частных охранных предприятий, ГИБДД. Все они работают над тем, чтобы нам здесь было комфортно. Им отдельная благодарность за их тяжёлую работу. К счастью, особых нарушений, каких-то проблем на фестивале не отмечено, что тоже показатель их высокого профессионализма. В медпункты, которые присутствуют на территории фестиваля, гости мероприятия обращались за первой помощью только с вывихами, ушибами и порезами», - резюмировала генеральный директор.

Она также подчеркнула, что на фестивале было представлено множество продуктов питания и напитков, которые пришлись по вкусу всем гостям фестиваля: «В этом году огромное количество торговых точек, питание действительно разнообразное и доступное. Ни одной жалобы на эту тему не поступало, чем мы очень довольны», - добавила генеральный директор ММХ. По данным организаторов, за 4 дня на «Нашествии» было съедено около 500 тонн продуктов и напитков.

Также на территории фестиваля работал ЗАГС МВидео, который пользовался бешеной популярностью. За четыре дня более 600 пар заключили союз на «Главном приключении года».

Проводились на территории фестиваля турниры по любительскому футболу и волейболу. Команды выбирают фестиваль ради хорошей музыки и спортивного удовольствия, ведь победа в таком состязании - приятный бонус «Главного приключения года».

Довольно разнообразной была и культурно-образовательная программа фестиваля. Уже второй год подряд на «Нашествии» был открыт «Лекторий/Кинотеатр», более того, впервые при поддержке библиотеки А.Ахматовой был организован «БиблиоШатер». Также РОФ «Фонд Валентина Серова» проводил мастер-классы живописи и прикладного творчества для детей и взрослых. В шатре фонда был проведен мини-флешмоб, когда приходящие люди рисовали картину «Нашествие», в ее написании приняли участие более 200 человек.

В рамках «Нашествие» проходила выставка винтажных авто и мотоциклов «Кастом Конвенции», на поле были представлены более 150 экспонатов. Помимо самой выставки посетители увидели «граффити-марафон», где в режиме реального времени создавались тематические полотна на панелях 6х2 метра.

Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» сотрудничает с фестивалем уже четыре года. В рамках проекта «Рок против лейкоза» совместно с юбилейной фотовыставкой 20-летней истории фестиваля и planeta.ru прошла благотворительная акция. Посетители могли увидеть известные кадры, сделанные во время выступлений и закулисные съёмки, которыми поделились фотографы Иван Кобяков, Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова и Евгений Рудницкий. Лоты в формате А0 и А3 с автографами любимых музыкантов можно приобрести на краудфандинговой платформе, а все средства, вырученные от продажи лотов фотовыставки, поступят на ремонтные работы Конаковского дома ребенка.

Многие музыканты, выступавшие на сценах фестиваля в пресс-службе НСН, поделились своими впечатлениями о 20-ом, юбилейном «опен-эйре».

Солист группы «Аффинаж» Эм Калинин в пресс-центре НСН сравнил выступление на фестивале «Нашествие» со спортивным состязанием: «Фестиваль – это спорт. Лично для меня, не могу говорить за всю группу. Все в таком экстремальном режиме. На сольном концерте на саундчеки иногда по полтора-два часа уходит, а тут укладываешься в 15-20 минут, и это спорт. Нас уже второй раз приглашают выступать на «Главной сцене». Мы очень признательны и «Нашествию» и «НАШЕму Радио» за то, что они нас отмечают, приглашают, не забывают. Это приятно», - сказал музыкант.

Также в этом году на «Нашествии» прошло 12 выступление коллектива «НАИВ», первый раз музыканты сыграли в 2000 году Лидер группы Александр «Чача» Иванов остался доволен своим сэтом на «Главном приключении года: «Выступление мне понравилось, мне показалось по реакции публики, что все сработало. Я стараюсь себя не идентифицировать с панком или с коммерцией, смеюсь над разными вариантами, со стороны виднее, вам, кто я, что я. Я живу свою жизнь, 30 лет играю панк. Мне кажется, группа «НАИВ» не перестала от этого быть панк-группой, если у вас другое мнение, оно тоже имеет право на жизнь. Какие происходят химические реакции в голове у слушателей от моих песен, я не знаю, как отреагируют на песню, я не знаю. Это дело хозяйское» - заключил он.

Важным событием фестиваль стал и для группы «План Ломоносова». Впервые коллектив выступил на «Нашествии» на сцене «Наше 2.0» в 2017 году, в 2019 году группа впервые выступила на Главной сцене фестиваля. Кроме того, музыканты поделились своим видением идеального фестиваля: «Все хорошо, людей много, солнце. Идеальный фестиваль должен проходить максимально позитивно, с безграничной степенью свободы и творческого проявления. Конечно, это зависит не только от организации, но и от самих людей. Чем меньше они дебоширят, тем меньше их пытаются ограничивать. Но слишком много милиции немного напрягает. А так хотелось бы, чтобы музыканты умели играть, а посетители умели слушать и отдыхать».

Музыканты группы Animal ДжаZ, в свою очередь, заявили, что с каждым годом фестиваль становится только лучше: «Нашествие» как обычно оправдывает самые высокие ожидания, самую высокую планку, которую оно задало много лет назад. И каждый год оно становится только масштабнее и круче, мы, как музыканты, чувствуем это каждый год» - поделились они.

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров, также отметил высокий уровень организации юбилейного фестиваля «НАШЕСТВИЕ»: «Если судить со стороны «артист -организатор» - то все с каждым годом меняется в лучшую сторону. Инфраструктура и организация становится лучше, приятнее артисту приезжать, чувствовать, что тебя здесь ждут».

В свою очередь лидер группы «Нечастный случай» Алексей Кортнев рассказал, какой путь проделал фестиваль «Нашествие» за два десятка лет: «За 20 лет фестиваль стал очень профессиональным по организации, по звучанию, по тому, как дисциплинировалась публика. Я считаю, что это большое завоевание, потому что мы должны совершать движение от хаоса к порядку, от любительщины к профессионализму. Фестиваль «Нашествие» - яркий пример того, как это надо делать».

Однако Вячеслав Бутусов заявил, что «Нашествию» следует брать пример с западных фестивалей: «Что касается фестиваля «НАШЕСТВИЕ», я ничего не понимаю в организации фестивалей, но, например, на одном фестивале в Швейцарии я не видел пьяных людей, а на другом мало кому известном фестивале в Норвегии организаторы готовятся к мероприятию за полгода и проводят дренажные работы, чтобы не повредить почву. Так что в этом смысле нам есть чему поучиться» - отметил он.

Бессменный лидер и создатель группы «ЧиЖ и Co» Сергей Чиграков на радости от недавнего появления на свет внучки, вдохновленный «НАШЕСТВИЕМ», сделал сенсационное заявление о выпуске нового альбома: «Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ и Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота».

Напомним, что этим летом в Большом Завидово состоялось 20-ое юбилейное «Нашествие». Его участниками стали: Ленинград, «Мумий Тролль», БИ-2, Гарик Сукачёв, ДДТ, Luna, Lumen, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Аквариум, «Сплин», «Серьга», Вадим Самойлов, «Пикник», Вячеслав Бутусов, «Калинов Мост», Гошенев, «ЧиЖ и Со», «НАИВ», «Браво» и многие другие.

