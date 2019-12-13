«НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»: Линда и солистка TOTAL Марина Черкунова пригласили зрителей на Горбушку

Жители столицы получат возможность услышать почти 12 часов хорошей музыки от российских рок-музыкантов, выступавших в 1999 году на первом «НАШЕСТВИИ» в стенах легендарной Горбушки.

Хедлайнер первого дня Линда в гостях утреннего шоу «Подъемники» рассказала, что 20 лет назад выступление в Горбушке было ее знаковым фестивальным опытом: «НАШЕСТВИЕ» стало моим самым первым музыкальным фестивалем. Сказать, что это было волнительно – ничего не сказать. Это было действительно мощно, что-то неизведанное для меня, – призналась артистка. – Тогда в моей жизни был такой переломный момент. Мы как-будто освобождались от какой-то эмоциональной клетки и входили в новое вдохновение. Поэтому всё, что я воплощала на сцене, было органично и символично для меня, совпадало с моими личными ощущениями. Нам с моей командой удалось всё очень чётко донести до зрителя благодаря каким-то идеям, техническим решениям, декорациям и постановкам. Было очень эмоционально и здорово. Сейчас уже живая эстетика совсем другая, энергетика другая, ощущения другие. Надо выбираться из дома, и так сидим всю жизнь на своих стульях».