«НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»: Линда и солистка TOTAL Марина Черкунова пригласили зрителей на Горбушку
В субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря в Москве на сцене ДК «Горбунова» пройдет фестиваль «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ».
Жители столицы получат возможность услышать почти 12 часов хорошей музыки от российских рок-музыкантов, выступавших в 1999 году на первом «НАШЕСТВИИ» в стенах легендарной Горбушки.
Хедлайнер первого дня Линда в гостях утреннего шоу «Подъемники» рассказала, что 20 лет назад выступление в Горбушке было ее знаковым фестивальным опытом: «НАШЕСТВИЕ» стало моим самым первым музыкальным фестивалем. Сказать, что это было волнительно – ничего не сказать. Это было действительно мощно, что-то неизведанное для меня, – призналась артистка. – Тогда в моей жизни был такой переломный момент. Мы как-будто освобождались от какой-то эмоциональной клетки и входили в новое вдохновение. Поэтому всё, что я воплощала на сцене, было органично и символично для меня, совпадало с моими личными ощущениями. Нам с моей командой удалось всё очень чётко донести до зрителя благодаря каким-то идеям, техническим решениям, декорациям и постановкам. Было очень эмоционально и здорово. Сейчас уже живая эстетика совсем другая, энергетика другая, ощущения другие. Надо выбираться из дома, и так сидим всю жизнь на своих стульях».
Солистка группы TOTAL Марина Черкунова в интервью «НАШЕму Радио» отметила, что для неё 20 лет с первого «НАШЕСТВИЯ» пролетели как один день: «Всё было как вчера. Я помню свое первое выступление на фестивале. Это был какой-то такой восторженный сон, когда не понимаешь, что с тобой такое удивительное происходит: странное чувство, когда ты одновременно глух, слеп, пьян, сумасшедший. Постфактум уже холодный пот прошибает. Буду безумно счастлива в субботу увидеть коллег на НАШЕй сцене. Рада, что за столькие годы все возвращается на круги своя. И люди остаются и не изменяют своему делу - это дико прекрасно. 14-го «рубим» в Горбушке. Всех ждём».
Фестиваль-первопроходец, фестиваль с историей - всё это про «НАШЕСТВИЕ». В год 20-летия мы хотим оглянуться назад и вспомнить, как мы провели его в первый раз в стенах легендарной «Горбушки». Приглашаем поздравить «НАШЕ Радио» с Днём Рождения и присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии под названием «НАШЕСТВИЕ: 20 шагов в историю».
Программа фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»:
14 декабря
18:00 - 18:30 Леприконсы
18:45 - 19:15 TOTAL
19:30 - 20:00 S.P.O.R.T.
20:15 - 20:45 Маша и Медведи
21:00 - 21:45 Сергей Бобунец
22:00 - 23:00 Линда
15 декабря
18:00 - 18:30 МультFильмы
18:45 - 19:15 Pep-See
19:30 - 20:00 Trubetskoy
20:15 - 20:45 Запрещённые Барабанщики
21:00 - 21:45 Zdob Si Zdub
22:00 - 23:00 Тараканы!
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