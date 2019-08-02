«НАШЕСТВИЕ» туристов! Минтуризма Тверской области привлекло внимание к фестивалю

Крупнейший в России музыкальный «оупен эйр» «НАШЕСТВИЕ», проходящий с 2009 года в Большом Завидово Тверской области, стал популярным туристическим объектом.

Стоит отметить увеличение популярности «НАШЕСТВИЯ» и среди местного бизнеса. В этом году организаторами было привлечено около 50 компаний тверского региона (двукратное увеличений по сравнению с 2018 годом), увеличено до 24-х торговых мест тверским товаропроизводителям и поставщикам для работы непосредственно на поле.

Благодаря узнаваемости бренда «Главного приключения года» Министерство туризма Тверской области в этом году провело комплекс мероприятий по привлечению внимания зрителей к региону, где проходит фестиваль «НАШЕСТВИЕ». В социальных сетях в период с 25 июня по 15 июля прошла акция WelcomeTver, которая определила главного путешественника «НАШЕСТВИЯ» 2019, получившего в подарок экскурсию на теплоходе по Волге и проживание в комплексе «Ольгино».

На сайте фестиваля для слушателей НАШЕго Радио был опубликован разработанный маршрут по достопримечательностям Тверской области, а также специальная «Карта для гостей фестиваля» с указанием расстояния до каждого туристического объекта области на авто. Среди популярных маршрутов предлагалось посетить: музей «Государева дорога», «Конаковские конюшни», Конаковский завод по осетроводству, гольф-клуб «Завидово», а также обзорные экскурсии по Конаково и Твери.

В период с 18 по 21 июля на медиа экранах «НАШЕСТВИЯ» транслировались видеоролики о туристическом потенциале Тверской области, а на поле была организована работа мобильного туристического информационного центра «Посети Тверскую область». Организована выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов и изделий прикладного творчества.

