«Нашествие-2019» поддержало детей Тверской области
В минувшие выходные в Тверской области прошел крупнейший в России и ближнем зарубежье музыкальный фестиваль «Нашествие». В этом году фестиваль грандиозно отмечал свое 20-летие вместе с сотнями тысяч гостей. Напомним, что Тверская область уже в 14-ый раз принимает «Главное приключение года» на своей земле.
Особое место в проведении фестиваля традиционно заняла социальная поддержка Тверской области со стороны фестиваля, Сразу после завершения «Нашествия-2019» организаторы перечислили 200 тысяч рублей средней школе в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области на ремонт пола актового зала.
Также в рамках благотворительной акции на фестивале была организована масштабная фотовыставка «20 лет вместе», уникальные кадры из которой с автографом любимого артиста можно приобрести на краудфандинговой платформе planeta.ru. Все вырученные средства будут перечислены в пользу Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Аукцион продлится до 1 сентября.
Не прошла мимо благотворительности и еще одна площадка «Нашествия-2019». Впервые на фестивале появился «БиблиоШатёр», гости которого могли почитать и даже забрать с собой книги, поиграть в настольные игры и принять участие в тематических квизах. Коллектив московской smart-библиотеки им. Анны Ахматовой, выступивший организатором «БиблиоШатра», подарил редкие арт-буки и книги по художественной литературе библиотекам сельского поселения Вахонинское и города Конаково.
За последние годы благодаря фестивалю «Нашествие» Тверская область получила в дар три новых автомобиля скорой медицинской помощи. В прошлом году организаторы фестиваля приняли участие в работах по установке фельдшерско-акушерского пункта «Конаковской центральной районной больницы» в сельском поселении Вахонинское Конаковского района и оказали проекту финансовую помощь в размере свыше полмиллиона рублей.
В свою очередь, ведущие «НАШЕго Радио» под Новый год порадовали малышей из «Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» и детей постарше из ГБУ «Областной социально-реабилитационного центр г. Твери» подарками от слушателей радиостанции, принявших участие в акции «Стань Дедом Морозом».
Ранее в пресс-центре НСН на полях фестиваля «Нашествие» организаторы «Нашествие-2019» назвали своим долгом проведение благотворительных акций в Тверской области.
Напомним, что безопасность и комфорт сотен тысяч гостей на «Нашествии» в 2019 году обеспечивали около 4,5 тысяч представителей силовых структур и частных охранных предприятий. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед профильными ведомствами привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения безопасности гостей фестиваля. Помимо военнослужащих Росгвардии, кинологов, сотрудников УГИБДД и представителей ЧОП, к обеспечению безопасности гостей «Нашествия-2019» были привлечены сотрудники ОМОН из восьми российских регионов.
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