«Нашествие-2019» поддержало детей Тверской области

Также в рамках благотворительной акции на фестивале была организована масштабная фотовыставка «20 лет вместе», уникальные кадры из которой с автографом любимого артиста можно приобрести на краудфандинговой платформе planeta.ru. Все вырученные средства будут перечислены в пользу Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Аукцион продлится до 1 сентября.

Не прошла мимо благотворительности и еще одна площадка «Нашествия-2019». Впервые на фестивале появился «БиблиоШатёр», гости которого могли почитать и даже забрать с собой книги, поиграть в настольные игры и принять участие в тематических квизах. Коллектив московской smart-библиотеки им. Анны Ахматовой, выступивший организатором «БиблиоШатра», подарил редкие арт-буки и книги по художественной литературе библиотекам сельского поселения Вахонинское и города Конаково.

За последние годы благодаря фестивалю «Нашествие» Тверская область получила в дар три новых автомобиля скорой медицинской помощи. В прошлом году организаторы фестиваля приняли участие в работах по установке фельдшерско-акушерского пункта «Конаковской центральной районной больницы» в сельском поселении Вахонинское Конаковского района и оказали проекту финансовую помощь в размере свыше полмиллиона рублей.