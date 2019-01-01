Хавтан готов взять в космос гитару, кота и даже жену

Пресс-конференция фронтмена группы «Браво» Евгения Хавтана состоялась в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант рассказал, когда состоялся его первый концерт и ответил на вопрос, какие три предмета он взял бы с собой в космос.



«Самый первый концерт был в 10 классе в школе. Никто не знал, что у нас есть ансамбль, мы играли украдкой ото всех. На выпускном, выпив из чайника алкоголь, мы попросили у ВИА, который выступал, инструменты и сыграли несколько песен группы "Машина времени" и "Воскресенье". И они сказали – не рановато ли вам, ребята, браться за такие сложные произведения? Я до сих пор не пойму, хорошо или плохо мы сыграли. А в космос взял бы в космос гитару, кота и жену» , - пошутил он.

Напомним, ранее лидер группы «Браво» запустил новый сольный проект, в рамках которого исполняет песни на русском и испанском языках.



