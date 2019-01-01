Число тверских компаний на «Нашествии» выросло в два раза

В 2019 году в «Нашествии» приняли участие около 50 компаний тверского региона — в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, непосредственно на фестивале было увеличено количество торговых мест для тверских товаропроизводителей и поставщиков.

Гости фестиваля могли приобрести товары таких предприятий, как «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка» и «Тверская ремесленная палата», а также продукция крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Тверской области. Кроме того, на «Нашествии-2019» можно было приобрести сувениры из фарфора и керамики, золотое шитье и другие изделия народно-художественных промыслов, созданных руками тверских мастеров. За активное продвижение продукции тверских производителей ранее выступил губернатор области Игорь Руденя, сделав соответствующие поручения.

Впрочем, тверские компании участвовали не только в обеспечении гостей фестиваля едой, напитками и сувенирами. Не менее важным оказалось привлечение тверских компаний, которые предоставляли транспортные услуги, обеспечивали чистоту территории и утилизацию мусора, поставляли медикаменты, предоставляли гостиничные услуги и многое другое.