Число тверских компаний на «Нашествии» выросло в два раза
В минувшие выходные в Тверской области прошел крупнейший в России и ближнем зарубежье музыкальный фестиваль «Нашествие». В этом году фестиваль грандиозно отмечал свое 20-летие вместе с сотнями тысяч гостей.
Тверская область приняла «Нашествие» уже в четырнадцатый раз. За эти годы администрация региона активно содействовала в организации фестиваля, а само мероприятие стало для Тверской области одним из ключевых ежегодных культурно-массовых событий, привлекающее большое количество туристов и создающих в области благоприятную атмосферу для развития малого и среднего бизнеса.
В 2019 году в «Нашествии» приняли участие около 50 компаний тверского региона — в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, непосредственно на фестивале было увеличено количество торговых мест для тверских товаропроизводителей и поставщиков.
Гости фестиваля могли приобрести товары таких предприятий, как «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка» и «Тверская ремесленная палата», а также продукция крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Тверской области. Кроме того, на «Нашествии-2019» можно было приобрести сувениры из фарфора и керамики, золотое шитье и другие изделия народно-художественных промыслов, созданных руками тверских мастеров. За активное продвижение продукции тверских производителей ранее выступил губернатор области Игорь Руденя, сделав соответствующие поручения.
Впрочем, тверские компании участвовали не только в обеспечении гостей фестиваля едой, напитками и сувенирами. Не менее важным оказалось привлечение тверских компаний, которые предоставляли транспортные услуги, обеспечивали чистоту территории и утилизацию мусора, поставляли медикаменты, предоставляли гостиничные услуги и многое другое.
Безопасность на фестивале «Нашествие» всегда является одни из главных приоритетов, поэтому в 2019 году ее обеспечивали около 4,5 тысяч представителей силовых структур и частных охранных предприятий. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед профильными ведомствами привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения безопасности гостей фестиваля. Помимо военнослужащих Росгвардии, кинологов, сотрудников УГИБДД и представителей ЧОП, к обеспечению безопасности гостей «Нашествия-2019» были привлечены сотрудники ОМОН из восьми российских регионов.
Организаторы юбилейного «Нашествие» отметили высокую степень профессионализма представителей силовых структур, которые обеспечивали безопасность и ряд других функций на «Главном приключении года». Как заявила на пресс-конференции фестиваля генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва, «Нашествие - 2019» обошлось без происшествий.
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