Шнур: «Доить» Россию уже смысла нет

— Не жалко уходить на пике популярности ? Все это взять и перечеркнуть?

— Ну почему же перечеркнуть. Смотрите, остались же видеозаписи, остались просто записи. Потом все-таки я не Джон Леннон, и меня не убили. Поэтому это не перечеркивание. Это Джону Леннону сложно собрать стадионы.

— Многомиллионные просмотры ваших клипов на Youtube какую-то ценность имеют лично для вас, тешит ли это самолюбие?

— Не я этот жанр открыл. Его используют многие, начиная от Филиппа Киркорова. Не знаю, приносит мне это копеечку или нет, этим занимается моя бухгалтерия.

— Вы сами ведете свой Instagram аккаунт, или есть специальные люди, кто этим занимаются? Вы присылаете, а кто-то все выкладывает?

— А это по-разному. Зависит от того, есть ли у меня настроение или нет. Могу сам выложить, могу кому-то поручить. В последнее время в Instagram не особо активничаю. То ли подустал, то ли хочется подождать, пока появится что-то новое.

— Про свободное время: у вас сейчас очень плотный гастрольный график, времени свободного не так много. Когда оно появляется, чем его заполняете - книги, фильмы?

— Фильмы я не смотрю. Посматриваю только в моменты перелета. Когда длинный перелет, предположим, гастроли в Америке, то я, конечно же, смотрю кино, которое показывают в самолете.

— Можно сказать, что Сергей Шнуров берется за то, что ему лично интересно, не ради денег?

— Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите.

— Что сейчас происходит у Вас помимо тура, чего еще ждать поклонникам?

— Я не знаю. Планирую осенью что-нибудь выпустить, наверное, но опять же себя не тороплю. Не думаю, что это вообще нужно, по большому счету. Мы столько всего сделали, что можно себе позволить ничего не делать. Просто собирать стадионы и исполнять те песни, которые написаны.

Напомним, ранее в НСН сообщалось, что Сергей Шнуров со своей группировкой «Ленинград» открыл фестиваль «НАШЕСТВИЕ», который отметил своё 20-летие 18-21 июля в Большом Завидове Тверской области.

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио». С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на nashestvie.ru.

